Федерер: Став первой ракеткой мира, думал уйти из тенниса

PanARMENIAN.Net - Теннисные фанаты могли лишиться легенды тенниса Роджера Федерера еще 13 лет назад, когда он, ставпервой ракеткой мира, подумал о завершении карьеры. Федерер поделился историей из жизни, когда ему было 16-17 лет.

«Было время, когда в 16 лет я швырял ракетки, и меня за это выгоняли с корта. В 17 мои родные решили, что мне нужно пойти к психологу, потому что я очень злился на корте. С этого момента я стал прогрессировать. Каждый раз, когда я испытываю давление, я думаю о той работе, которую проделал.

Когда я стал первой ракеткой мира в 2004 году, то подумывал уйти из тенниса. Я добился всего, чего хотел, но сказал себе, что могу продолжить играть, потому что мне больше не нужно ничего доказывать. Все, чего я потом добился, стало бонусом»,- отметил теннисист, пишет Eurosport со ссылкой на Express.

Он также рассказал, почему плачет после побед.

«Я плачу, потому что вспоминаю тренера, который говорил, что я ничего не добьюсь. В эти моменты я думаю о том, чем пожертвовал. Но вообще мне нужно благодарить этого человека, потому что он меня мотивировал – особенно в первые годы карьеры», – рассказал Федерер.

Роджер Федерер завершил сезон-2017 на втором месте в рейтинге ATP. Швейцарец завоевал за год 7 титулов, в том числе выиграл Australian Open и Уимблдон. Всего на счету Роджера 19 титулов ТБШ.