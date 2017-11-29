Азербайджану не удалось подписать авиационное соглашение с Евросоюзом

PanARMENIAN.Net - Несмотря на анонсированное со стороны замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуда Мамедгулиева, подписание авиационного соглашения с Евросоюзом 24 ноября в Брюсселе во время саммита Bосточного партнерства так и не состоялось.

Из стран программы Bосточного партнерства только Азербайджан и Белоруссия не подписали подобное соглашение, пишетContact.az.

Грузия подписала авиационное соглашение в 2010 году, а Армения - во время брюссельского саммита 24 ноября.Согласно подписанному соглашению, все авиакомпании Евросоюза смогут выполнять прямые полеты в Грузию и Армению из любой точки ЕС, как и грузинские и армянские авиаперевозчики.

Авиационный рынок страны должен быть открыт для компаний ЕС, а, учитывая монополистский характер AZAL, провал подписания соглашения не вызывает удивления.

Bо-первых, ЕС не согласился бы с монополизмом со стороны азербайджанского национального авиаперевозчика, и в договоре, как в случаях с Грузией и Арменией, говорилось бы об открытом воздушном пространстве. С другой стороны, учитывая антипротекционистскую политику ЕС, вряд ли Брюссель согласится на продолжение государственных субсидий в AZAL.

Только прямые субсидии в AZAL из госбюджета составляют 10 млн манат в год.

Кроме этого, в ЕС запрещено сосредоточение в одной руке аэропорта и национального перевозчика, которое в настоящее время имеется в Азербайджане. Переговоры с ЕС ведет МИД Азербайджана от имени правительства страны. А учитывая возможность давления AZAL на правительство, можно понять, почему соглашение не было подписано в Брюсселе.

AZAL не согласится с доступом в воздушное пространство европейские компании, особенно лоукостеры, так как после этого пришлось бы уступить в ценовой политике.