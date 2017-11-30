Исследование: Доля мусульман в Европе может вырасти вдвое и больше

PanARMENIAN.Net - Число мусульман в Европе в течение ближайших 30 лет будет увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные исследования американского социологического центра Pew Research Center, представленные в Вашингтоне. Социологи предлагают три возможных сценария.

В первом варианте рассматривается ситуация, когда миграция в Европу полностью прекратится, и речь будет идти только о естественном приросте. Тогда, в силу высокого уровня рождаемости в мусульманских семьях, процент приверженцев ислама в общем числе жителей Европы возрастет с нынешних 4,9 до 7,4 процента, пишет Deutsche Welle.

Другой вариант предусматривает лишь обычную, рабочую миграцию в европейские страны. Тогда в Европе 2050 года будут проживать 11,2 процента мусульман. В случае сохранения темпов притока в Европу беженцев из исламских стран на уровне 2014-2016 годов доля мусульманского населения в Европе через 32 года составит 14 процентов.

В Германии, где сейчас мусульманами являются 6,1 процента населения страны, эти варианты означают соответственно его увеличение до 8,7 процента в случае только естественного прироста, до 10,8 процента в случае обычной миграции, и до 19,7 процента при продолжении политики приема беженцев нынешними темпами.

Исследование Pew Research Centers охватывало 28 стран Евросоюза, а также Норвегию и Швейцарию. Авторы подчеркивают, что их прогнозы можно рассматривать лишь как примерные параметры. В силу непредсказуемого политического и экономического развития невозможно точно предсказать число мигрантов, которые осядут в Европе в будущем.