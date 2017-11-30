Дельфины научились использовать ядовитых рыбок в качестве наркотиков и впадать в транс

PanARMENIAN.Net - Съемочная группа документального сериала Dolphins: Spy in the Pod сняла дельфинов, которые научились использовать в качестве наркотического вещества нейротоксины, вырабатываемые ядовитыми иглобрюхими рыбами.

Иглобрюхие — семейство рыбы, которые способны раздуваться при нападении хищника. В кожном покрове, брюшине и внутренних органах содержатся токсины, наиболее опасный из которых — тетродотоксин, яд нервно-паралитического действия. Однако в небольших количествах токсины вызывают наркотический эффект.

По мнению зоологов, дельфины «экспериментально» нашли способ, как заставить иглобрюхих выпускать оптимальное количество яда. Они осторожно «жуют» рыбу и впадают в состояние, близкое к трансу, пишет Lenta.ru со ссылкой на TechDisease.

Млекопитающих сняли с помощью скрытых подводных камер, установленных на роботах, замаскированных под черепаху, рыбу и кальмара. Это позволило наблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания в течение 900 часов.