Дельфины научились использовать ядовитых рыбок в качестве наркотиков и впадать в транс
30 ноября 2017 - 14:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Съемочная группа документального сериала Dolphins: Spy in the Pod сняла дельфинов, которые научились использовать в качестве наркотического вещества нейротоксины, вырабатываемые ядовитыми иглобрюхими рыбами.
Иглобрюхие — семейство рыбы, которые способны раздуваться при нападении хищника. В кожном покрове, брюшине и внутренних органах содержатся токсины, наиболее опасный из которых — тетродотоксин, яд нервно-паралитического действия. Однако в небольших количествах токсины вызывают наркотический эффект.
По мнению зоологов, дельфины «экспериментально» нашли способ, как заставить иглобрюхих выпускать оптимальное количество яда. Они осторожно «жуют» рыбу и впадают в состояние, близкое к трансу, пишет Lenta.ru со ссылкой на TechDisease.
Млекопитающих сняли с помощью скрытых подводных камер, установленных на роботах, замаскированных под черепаху, рыбу и кальмара. Это позволило наблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания в течение 900 часов.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Сарик Андреасян снимет фильм «Папы» Роли пап исполнят Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Владимир Машков и Риналь Мухаметов
Премьер Грузии приедет в Армению с официальным визитом В рамках визита запланированы встречи Квирикашвили с высшим руководством Армении: президентом Сержем Саргсяном, председателем Национального Собрания Ара Баблояном
Аронян сохранил вторую позицию в рейтинге ФИДЕ Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен с 2837 очками. На третьем месте азербайджанец Шахрияр Мамедъяров с 2799 очками
Армения – наиболее удобная страна для граждан РФ для получения визы США Граждане России могут въезжать в эту страну по внутреннему паспорту, а консульский сбор оплатить онлайн на территории России