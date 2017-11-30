Камо Оганнисян признан лучшим игроком «Торпедо-БЕЛАЗ» в 2017 году
30 ноября 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболист сборной Армении Камо Оганнисян признан лучшим игроком ФК «Торпедо-БЕЛАЗ» в чемпионате 2017 года по мнению болельщиков.
На протяжении всего чемпионата на официальном сайте клуба проходило голосование болельщиков по определению лучших игроков в составе автозаводцев. После каждой игры посетителям сайта предлагалось назвать свою тройку лучших футболистов «Торпедо».
Игроку, чья фамилия встречалась больше всех, начислялось три балла, второму по частоте упоминаний – два балла, третьему – один балл. В итоге лучшим игроком «Торпедо-БЕЛАЗ» стал полузащитник Камо Оганнисян, набравший за сезон 52 балла.
Он принял участие в 28 играх чемпионата, забив три гола и сделав три результативные передачи. В десяти матчах болельщики признавали его лучшим игроком, а в тройку он попадал 24 раза – практически в каждой игре.
К сожалению, по окончании чемпионата Оганнисян покинул клуб, так как его контракт с ФК истек.
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Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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