Америабанк и FMO заключили кредитное соглашение на $30 млн

PanARMENIAN.Net - ЗАО «Америабанк» и Международный банк развития Нидерландов (FMO) заключили кредитный договор на 30 млн долларов. Предоставляемые в рамках соглашения средства будут направлены на финансирование малого и среднего предпринимательства молодых бизнесменов.

«Мы высоко ценим отношения с давним партнером, которые начались еще в 2009 году. Сейчас мы с радостью сообщаем о заключении нового кредитного договора, который знаменует старт нового этапа взаимовыгодного сотрудничества. Развитие МСБ и розничного бизнеса являются одними из первоочередных стратегических направлений Америабанка. Мы видим большой потенциал в молодых предпринимателях и розничном бизнесе, поэтому уверены в том, что эти новые кредитные средства будут успешно размещены», - отметил генеральный директор Америабанка Артак Анесян после состоявшейся 30 ноября церемонии подписания документа.

Директор FMO по линии инвестиций Линда Бройкхузен отметила, что FMO гордится продолжением тесного и эффективного сотрудничества с Америабанком, что содействует развитию экономики Армении.

«Это новое финансирование поспособствует последовательному росту Америабанка и созданию новых рабочих мест в стране», - отметила она.

Благодаря новым кредитным средствам Америабанк увеличит объем кредитования МСБ, содействуя его развитию, а также повышению конкурентоспобности на внутреннем и внешнем рынках.

ЗАО «Америабанк» является универсальным банком, которое предоставляет инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Это первый инвестиционный банк в Армении, который, начиная с 2007 года, предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг.