В Иране произошло землетрясение магнитудой 5.9: В Армении подземные толчки не ощущались
1 декабря 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 декабря, в 06:32 по ереванскому времени (02:32 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.9 с эпицентром на территории Ирана (в 56 км к северо-западу от города Керман). Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Географические координаты эпицентра – 30.76˚ северной широты и 57.35˚ восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 7-8 баллов. Подземные толчки на территории Армении не ощущались.
В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Армении, Кувейте, ОАЭ и Израиле. Организация судебной медицины страны сообщила о 505 погибших и более 12 тысяч пострадавших.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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