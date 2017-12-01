В Иране произошло землетрясение магнитудой 5.9: В Армении подземные толчки не ощущались

PanARMENIAN.Net - 1 декабря, в 06:32 по ереванскому времени (02:32 по Гринвичу), сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» министерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.9 с эпицентром на территории Ирана (в 56 км к северо-западу от города Керман). Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Географические координаты эпицентра – 30.76˚ северной широты и 57.35˚ восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 7-8 баллов. Подземные толчки на территории Армении не ощущались.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Армении, Кувейте, ОАЭ и Израиле. Организация судебной медицины страны сообщила о 505 погибших и более 12 тысяч пострадавших.