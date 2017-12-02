Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории

PanARMENIAN.Net - Сборная России откроет чемпионат мира матчем против Саудовской Аравии. Команды занимают в рейтинге 65 и 63 места соответственно.

Игра между сборными станет самой низкорейтинговой в истории матчей-открытий за все время проведения турнира, пишет Eurosport.

Игра между Россией и Саудовской Аравией пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в истории примет главный межконтинентальный турнир планеты.