Матч-открытие ЧМ-2018 между РФ и Саудовской Аравией станет самым низкорейтинговым в истории
2 декабря 2017 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная России откроет чемпионат мира матчем против Саудовской Аравии. Команды занимают в рейтинге 65 и 63 места соответственно.
Игра между сборными станет самой низкорейтинговой в истории матчей-открытий за все время проведения турнира, пишет Eurosport.
Игра между Россией и Саудовской Аравией пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые в истории примет главный межконтинентальный турнир планеты.
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Это соревнование входит в официальный календарь международной федерации (ISU)
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