Журналист-армянин из Екатеринбурга получил ТЭФИ

PanARMENIAN.Net - Екатеринбургский телевизионщик, журналист и продюсер Роберт Карапетян стал лауреатом всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион»․

Телепроект Карапетяна «Бюро журналистских исследований», который выходит в эфир по екатеринбургскому «Четвертому каналу», был признан лучшей публицистической программой 2017 года, пишет Rusarminfo.

Церемония награждения телевизионного конкурса состоялась 3 декабря в Тюмени.

Роберт Карапетян родился в 1982 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), является выпускником журфака Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Авторский проект «Бюро журналистских исследований» Карапетяна выходит в эфир с 2006 года.