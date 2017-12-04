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Журналист-армянин из Екатеринбурга получил ТЭФИ

Журналист-армянин из Екатеринбурга получил ТЭФИ
4 декабря 2017 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Екатеринбургский телевизионщик, журналист и продюсер Роберт Карапетян стал лауреатом всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион»

Телепроект Карапетяна «Бюро журналистских исследований», который выходит в эфир по екатеринбургскому «Четвертому каналу», был признан лучшей публицистической программой 2017 года, пишет Rusarminfo.

Церемония награждения телевизионного конкурса состоялась 3 декабря в Тюмени.

Роберт Карапетян родился в 1982 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), является выпускником журфака Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Авторский проект «Бюро журналистских исследований» Карапетяна выходит в эфир с 2006 года.

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