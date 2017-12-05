Армения - третья в рейтинге самых милитаризованных стран мира
5 декабря 2017 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения заняла третье место среди 150 стран в рейтинге самых милитаризованных стран мира 2017 года (Global Militarisation Index -2017).
Согласно Боннскому международному центру конверсии (Bonn International Center for Conversion, BICC), самой милитаризованной страной в мире признан Израиль, второе место занимает Сингапур.
Рейтинг составлен на основе данных о расходах на военную сферу в процентах от ВВП, количестве людей, занятых в этой сфере от общего населения, а также количестве тяжелого вооружения в стране в соотношении с населением.
В десятку самых милитаризованных стран также вошли Россия (4), Южная Корея (5), Кувейт (6), Иордания (7), Кипр (8), Греция (9) и Бруней (10). Азербайджан занял 11 место, Иран - 22-е место, Турция - 25-е, а Грузия - 55-е место.
В 2017 году 5,8% ВВП Армении было направлено на военные расходы. В случае Азербайджана этот показатель составляет 5,7%.
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