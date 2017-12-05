Третий сезон «Твин Пикса» возглавил рейтинг лучших сериалов 2017 года

PanARMENIAN.Net - Список лучших сериалов, вышедших в 2017 году, возглавил третий сезон «Твин Пикса». Рейтинг составил порталVulture.

Режиссером продолжения выступил Дэвид Линч, автор предыдущих сезонов. Третья часть состоит из 18 эпизодов и повествует о событиях, происходящих спустя 25 лет после оригинальных серий.

На втором месте — третий сезон фантастического сериала «Оставленные», в котором рассказывается о мире, из которого внезапно исчезли более ста миллионов человек. Третью строчку заняла драматическая комедия о жизни матери-одиночки «Все к лучшему», которая также обзавелась третьей частью, пишет Lenta.ru.

В топ-10 также вошли музыкальный сериал «Отжиг», анимационная сатирическая драма «Конь БоДжек», повествующая о порноиндустрии Нью-Йорка «Двойка» с Джеймсом Франко, «Молодой Папа» (премьера в США состоялась в январе 2017-го), вышедшее спустя 13 лет продолжение легендарного мультсериала «Самурай Джек» и третья часть «Чокнутой бывшей». Завершает рейтинг ситком «Шоу Кармайкла».

Ранее издание The Independent назвало величайший рождественский фильм всех времен. Им оказалась картина «Квартира» американского режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1960 году.