Сторонники Саакашвили освободили его: Экс-президент Грузии направился к зданию Рады

PanARMENIAN.Net - Сторонники Михаила Саакашвили взломали дверь микроавтобуса с задержанным в Киеве экс-президентом Грузии и освободили его.

Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили был задержан 5 декабря в Киеве. Спецназ снял его с крыши дома, куда тот забрался, убегая от сотрудников правоохранительных органов, явившихся к нему с обысками.

Политик пошел в сторону дома и остановился возле Александровского костела, чтобы выступить с речью. Он поблагодарил сторонников за поддержку и сказал: «Ничего не бойтесь», пишет РИА Новости.

В сопровождении толпы Саакашвили направился к зданию Верховной Рады, где он собирается требовать импичмента президента Петра Порошенко. «Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко, его банды и всех олигархов», — заявил он.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Саакашвили, возглавляющий «Движение новых сил», получил полмиллиона долларов для организации в стране митингов с целью государственного переворота. По словам Луценко, эти деньги люди Саакашвили получили от бежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко.