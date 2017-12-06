МЧС РА: В Армении нет непроходимых дорог, Ларс открыт
6 декабря 2017 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 декабря, по положению на 10:00, на территории Армении нет закрытых и труднопроходимых автодорог. Об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.
Ночью 6 декабря и 8 декабря, а также 9 декабря и 10 декабря ожидается погода без осадков. Со второй половины дня 6 декабря до второй половины дня 7-го, днем 8 декабря на всей территории Армении и в вечерние часы 7 декабря в Сюнике прогнозируются осадки. При этом 6 декабря в горных районах осадки будут в виде снега, в предгорных районах и долинах – в виде мокрого снега и дождя со снегом. А 7 декабря на всей территории Армении ожидается снег.
В Ширакской области и городе Талин Арагацотнской области Армении идет снег. В Котайкской области наблюдается туман.
Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.
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