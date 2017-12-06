// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МЧС РА: В Армении нет непроходимых дорог, Ларс открыт

МЧС РА: В Армении нет непроходимых дорог, Ларс открыт
6 декабря 2017 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - 6 декабря, по положению на 10:00, на территории Армении нет закрытых и труднопроходимых автодорог. Об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Ночью 6 декабря и 8 декабря, а также 9 декабря и 10 декабря ожидается погода без осадков. Со второй половины дня 6 декабря до второй половины дня 7-го, днем 8 декабря на всей территории Армении и в вечерние часы 7 декабря в Сюнике прогнозируются осадки. При этом 6 декабря в горных районах осадки будут в виде снега, в предгорных районах и долинах – в виде мокрого снега и дождя со снегом. А 7 декабря на всей территории Армении ожидается снег.

В Ширакской области и городе Талин Арагацотнской области Армении идет снег. В Котайкской области наблюдается туман.

Исходя из ожидаемых неблагоприятных погодных условий, МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.

 Самое значимое
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Smithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризмSmithsonian: Мобильные залы для дегустации могут преобразовать армянский винодельческий туризм
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР
Армянский танец кочари и «азербайджанская» толма включены в список культурного наследия ЮНЕСКО ЮНЕСКО также включила в список нематериального культурного наследия представленный Азербайджаном рецепт приготовления толмы
Глава армянской делегации в ПАСЕ: Комитет министров СЕ возбудил дело против Азербайджана Она отметила, что впервые намерения о применении этой беспрецедентной меры воздействия на Азербайджан были озвучены осенью
Фигуристка Медведева на заседании МОК высказалась против выступления на Олимпиаде без флага РФ Она отметила, что Олимпиада в Пхёнчхане для нее должна стать первым шансом окунуться в уникальную атмосферу соревнований такого масштаба