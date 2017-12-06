Трамп официально признает Иерусалим столицей Израиля

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 6 декабря намерен официально признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, подобный шаг — признание «как исторической, так и современной реальности». Чиновник отметил, что Трамп обсудил это решение с главами ближневосточных государств, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров, занимающихся урегулированием палестино-израильского конфликта. В Белом доме подчеркнули, что позиция по Иерусалиму не меняет политики США в отношении границ Израиля.

«Президент вновь заявляет о статус-кво в вопросе Храмовой горы», — сказал представитель американской администрации, пишет РИА Новости.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов смотрит оптимистично на процесс улаживания палестино-израильского конфликта.

Ожидается, что американский лидер сделает заявление в 22:00 (по Еревану). Трамп также объявит о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В Израиле назвали решение Трампа справедливым и исторически правильным шагом. В то же время это намерение раскритиковали лидеры многих арабских стран, а Евросоюз предупредил о возможном ущербе усилиям по решению ближневосточной проблемы.

Израиль объявил Иерусалим «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании. Мировое сообщество аннексии не признает и считает статус города одной из главных проблем ближневосточного конфликта. Все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако из-за спорного статуса города и чувствительности проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода откладывали исполнение этого решения.