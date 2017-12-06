Мхитарян - Ибрагимовичу: Вот видишь, кто тут бог теперь?
6 декабря 2017 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и интервью «Матч ТВ» рассказал о своей жизни в Манчестере и ужине с нападающим манкунианцев Златане Ибрагимовиче.
«Часто выбираюсь в город, чтобы поужинать. Мне тут очень нравится, зимой проводят Рожественские ярмарки, тут очень классно в это время! Дают блинчики с шоколадной пастой, вино, в общем – все новогоднее. Армянский ресторан – один из первых, который я посетил, когда приехал в Манчестер. Я познакомился с хозяином, мы сейчас очень хорошо дружим, и я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться!» - отметил Мхитарян.
По его словам, последним игроком, кого он пригласил в армянский ресторан, был Ибрагимович. Армянин пригласил его тудаперед игрой с «Сент-Этьеном», когда Ибрагимович забил три мяча.
«У Златана очень тяжелый характер и не всем он подходит. Люди не понимают его шутки и о чем он говорит. Может, просто не хотят понять? Но у меня с первого дня с ним хорошие отношения. Даже когда он восстанавливался вне «Манчестера», мы общались, держали связь.
Все знают, что Ибрагимович считает себя богом. Но когда мы приземлились в Ростове, я ему сказал: «Вот видишь, кто тут бог теперь?» Шучу. Просто было очень много армян, все кричали мое имя. После этого он понял, что там есть и другой бог – это я»,- пошутил Мхитарян.
5 декабря на телеканале «Матч ТВ» вышел документальный фильм о полузащитнике сборной Армении и «Манчестер Юнайтед», звезде европейского футбола – Генрихе Мхитаряне.Михаил Моссаковский и Нобель Арустамян слетали в гости к футболисту, чтобы узнать, как живет и играет в Англии звезда футбола. Вместе с Мхитаряном российские журналисты провели два дня и сходили на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм».
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Также не было среди отъезжающих и нападающего Златана Ибрагимовича. Всего камеры корреспондентов сумели запечатлеть 20 игроков «Манчестер Юнайтед»
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