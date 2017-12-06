Астронавт NASA вручила награду первой женщине-пилоту Грузии Надежде Бенклян
6 декабря 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Астронавт NASA Хайди Пайпер вручила награду посольства США «За женское лидерство и храбрость» первой и пока единственной в гражданской авиации Грузии женщине-пилоту — 25-летней Надежде Бенклян.
Пайпер не только астронавт NASA с 1993 года, но и капитан морского флота США. Астронавт впервые побывала в космосе в 2006 году.
Церемония награждения состоялась в Авиационном университете Грузии, выпускницей которого является Бенклян, пишет Sputnik-Грузия.
«Это большая честь для меня, при том, что эту награду мне вручала такая значимая личность. Я от нее в восторге. Это такое невероятное ощущение, когда такой человек восхищается тобой. Оказывается, она хотела стать пилотом, но из-за проблем со зрением не смогла», — сказала Беклян.
Ранее Бенклян начала работу в грузинской авиакомпании Georgian Airways и стала примером того, что женщина может освоить мужское дело и доказать, что управлять самолетом у нее получается не хуже, чем у мужчин.
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