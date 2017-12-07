Глава МИД РА: В Иерусалиме веками живут армяне, мы следим за развитием событий

PanARMENIAN.Net - В Иерусалиме имеется многовековое армянское присутствие, поэтомуЕреван внимательно следит за всеми развитиями, касающимися Иерусалима. Об этом говорится в комментарии министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в связи с признанием Вашингтоном Иерусалима израильской столицей.

«Вопрос статуса Иерусалима – один важнейших вопросов международной повестки, и он может получить решение посредством переговоров – в контексте приемлемого для сторон палестино-израильского конфликта урегулирования. Это может наладить путь к установлению прочного мира и безопасности. В Иерусалиме имеется многовековое армянское присутствие, богатое армянское историко-культурное наследие. Естественно, что мы внимательно следим за всеми развитиями, касающимися Иерусалима», – отметил Налбандян.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. «Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы», — заявил американский лидер.