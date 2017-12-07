Армянский патриарх Иерусалима обратился с письмом к Трампу

PanARMENIAN.Net - Патриарх Армянской церкви Иерусалима Нурхан Манукян в числе13 патриархов и глав иерусалимских церквей подписал письмо, направленное президенту США Дональду Трампу в связи с признанием Вашингтоном Иерусалима израильской столицей.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. «Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы», — заявил американский лидер.

«Мы убеждены, что такой шаг приведет к усилению ненависти, конфликта, насилия и страданий в Иерусалиме и на Святой Земле. Наш совет и мольба, чтобы США продолжили признавать нынешний международный статус Иерусалима. Любое внезапное изменение может привести к необратимому ущербу», — говорится в письме.

По словам патриархов, подобный шаг еще больше приблизит к разрушительному расколу в регионе, пишет Times of Israel.

В Старом городе Иерусалима есть отдельный Армянский квартал. Основанный в VII веке Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви независим от других христианских учреждений и наравне с греческой и латинской патриархиями обладает правом собственности на часть основных святынь Святой Земли, в том числе в храме Рождества в Вифлееме и в храме Воскресения в Иерусалиме.

Иерусалимский патриархат — автономный патриархат Армянской апостольской церкви, признающий духовный авторитет Католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.