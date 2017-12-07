Кража рельсов с участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: Троих задержали
7 декабря 2017 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Грузии задержали трех человек, обвиняемых в краже рельсов на участке Марабда-Карцахи железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Об этом сообщает МВД Грузии.
Преступление произошло на территории близ города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) 21 ноября, однако об этом стало известно лишь 7 декабря. Обвиняемых задержали в Ниноцминда, пишет Sputnik-Грузия.
Обвиняемые работали в компании «Демириол сервиз». Именно этой компании принадлежат железнодорожные рельсы на участке Марабда-Карцахи. Краденные рельсы изъяты в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье «кража группой лиц по предварительному сговору», что карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Железная дорога БТК, торжественное открытие которой состоялось 30 октября, построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году. В рамках проекта построилась железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс.
Общая протяженность БТК составляет 826 километров. С начала эксплуатации БТК на первом этапе предполагается перевозить один миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов, на втором этапе объем грузоперевозок может достигнуть 17 миллионов тонн и двух миллионов пассажиров в год.
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