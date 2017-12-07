Глава МИД Армении назвал 9 причин отсутствия прогресса в карабахском урегулировании

PanARMENIAN.Net - Существует ряд причин, почему до сих пор невозможно было достичь прогресса в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахской проблемы – несмотря на многочисленные встречи на уровне президентов стран и глав МИД, многочисленные этапы переговоров, неустанное посредничество сопредседателей МГ ОБСЕ, оказанную однозначную поддержку усилиям и подходам посредников ОБСЕ и других структур. Об этом заявил глава МИД Армении на 24-м заседании Совета глав МИД государств-членов ОБСЕ.

Налбандян в ходе своего выступления в целом выделил 9 причин.

«Азербайджан отступил и отверг три основополагающих принципа урегулирования карабахского конфликта, принятых за основу урегулирования конфликта. Азербайджан руководствуется избирательным подходом в отношении предложенных сопредседателями элементов. Баку не выполняет достигнутых договоренностей и отступает от них, постоянное воспрепятствование усилиям сопредседателей и попытки переместить посредничество в другие форматы явно указывают на намерение Азербайджана сорвать переговоры»,- отметил он, добавив, что сопредседатели в своих заявлениях призывали Баку отказаться от подобной позиции.

«Бескомпромиссная и максималистская позиция Баку стала серьезным препятствием для достижения прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта и в значительной степени способствует сохранению статус-кво. Предложения сопредседателей по урегулированию конфликта – это тот путь, который может привести к изменению статус-кво. Тем не менее, Азербайджан отклоняет данные предложения, делая все возможное для сохранения статус-кво, одновременно пытаясь создать впечатление, будто выступает за изменение статус-кво.

Намерения Азербайджана четко прослеживаются на производимых им расходах, Баку тратит миллиарды на покупку влияния в столицах по всему миру, что в очередной раз было выявлено по печально известному делу «Азербайджанского ландромата». Азербайджан тратит гораздо больше средств на приобретение наступательного вооружения, однако до сих пор не внес вклада на подготовку собственного населения к миру, о чем с призывами неоднократно выступали сопредседатели», – отметил Налбандян.

Он выразил уверенность в том, что нет альтернативы мирным переговорам и необходимо проводить интенсивные переговоры на основе предложений сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Моя встреча в Вене 6 декабря с моим азербайджанским коллегой в целом прошла в позитивной атмосфере. Посмотрим, как будут развиваться события дальше», – отметил МИД РА.

Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров 6 декабря на встрече в Вене договорились, что проведут следующую встречу в начале 2018 года.Ранее находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.