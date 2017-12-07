Видеоигры положительно влияют на мозг пожилых людей

PanARMENIAN.Net - Видеоигры могут способствовать улучшению когнитивных способностей у людей старшего возраста. Об этом сообщают канадские ученые под руководством Грега Уэста.

Эксперимент, в котором люди старше 55 лет играли в Super Mario 64 в течение полугода, показал, что количество серого вещества в их гиппокампе увеличилось. Эта область мозга участвует в консолидации памяти, то есть переходе кратковременной памяти в долговременную. В эксперименте нейрофизиологов приняли участие 37 человек в возрасте от 55 до 75 лет. Все добровольцы были поделены на три группы: первая играла в Super Mario 64 по 30 минут в день 5 дней в неделю, вторая столько же времени посвящала занятиям на пианино, а третья, контрольная группа не выполняла никаких заданий. Исследование длилось полгода и проходило дома у участников, пишет N+1.

Авторы работы оценивали результаты эксперимента двумя способами: с помощью когнитивных тестов и структурного МРТ-сканирования. Это позволило им увидеть изменения сразу в нескольких областях мозга — в дорсолатеральной префронтальной коре, которая контролирует планирование, принятие решений и волевой контроль; в мозжечке, который играет важную роль в контроле движений и баланса; в гиппокампе, центре пространственного и эпизодического восприятия.

МРТ-сканирование показало, что только у группы, которая играла в видеоигры, увеличился объем серого вещества в гиппокампе. Кроме того, у них также возрос объем серого вещества в мозжечке и улучшилась краткосрочная память. Тестирование также показало изменения у группы, игравшей на пианино: у них возрос объем серого вещества в мозжечке и в дорсолатеральной префронтальной коре. Подобных изменений в контрольной группе ученые не заметили.

Уже много лет ученые спорят о влиянии видеоигр на человека. В то время как одни психологи говорят о том, что увлечение компьютерными играми способно повысить склонность к самоубийству, другие утверждают, что в некоторых случаях видеоигры помогают справиться с психическими зависимостями. Два независимых исследования, проведенные в 2014 и 2017 году, показали, что количество серого вещества в гипокампе 20-летних людей коррелировало со временем, которое они проводили за логическими 3D-играми.