// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

AFISHA.TUT.BY о menu.by: Как армянин зарабатывает на нежелании белорусов выходить за едой из дома

8 декабря 2017 - 12:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Год назад в Минске запустился сервис доставки еды из ресторанов menu.by, до этого успешно развивающийся в Армении и Грузии.AFISHA.TUT.BY рассказывает о том, как основатель Menu Group Ваган Керобян начал свой бизнес в Белоруссии.

Керобяну 41 год. Он живет в Ереване, у него четверо детей. Свой бизнес он начал пять лет назад. До этого мужчина был генеральным директором крупнейшей сети супермаркетов в Армении, но не был акционером.

Как отмечается в статье, естественное продолжение армянского бизнеса — выход на рынок Грузии (ближайшая страна со схожим менталитетом). Белорусский рынок выбрали во многом из-за того, что страна так же, как и Грузия, не отличается в десятки раз от Армении в размере.

«Именно из-за этого мы отмели тогда Украину и Иран. К тому же я приехал в Беларусь и мне очень понравилась, если так можно сказать, атмосфера рынка: рестораны развиты, рестораторы — образованны. Я видел, какие инструменты они используют, и понял, что наш бизнес будет здесь работать. Плюс рынок доставки еды, в отличие от Грузии, был у вас очень развит»,- отметил Керобян.

Знакомые предупреждали его, что в Белоруссии много бюрократии. Но его опыт общения с властями получился исключительно позитивным.

«Мне всегда старались помочь. Люди понимали, что я оставил семью и четверых детей в Армении, приехал в Беларусь строить бизнес, буду много инвестировать и верну свои деньги только через много лет. Стране же «плюсы» поступали прямо сейчас: создавались рабочие места, платились налоги»,- рассказал армянский бизнесмен.

Сегодня в белорусском подразделении компании работает более 200 сотрудников. И белорусы работодателю обходятся значительно дороже, чем армяне и грузины: сточки зрения налогов один белорус компании обходится как один армянин и один грузин вместе.

Система menu.by работает просто: клиент через приложение, сайт или по телефону заказывает еду из заведения-партнера. Минимальная сумма заказа — 10 рублей (а цена блюда такая же, как если бы человек заказывал в кафе). Доставка в пределах МКАД и пять километров от кольцевой не стоит ему ничего. Одновременно можно сделать заказ еды сразу из нескольких заведений.

«Если условно разделить выручку ресторана на три части, где-то 30% — это себестоимость продукции, 40−50% — это фиксированные расходы (зарплата, аренда, коммунальные платежи) и 20% — прибыль заведения.Для того чтобы обслужить нашего курьера, вместо 40−50% рестораны тратят только 30%. Если заказов в ресторане немного, то справиться можно тем же количеством сил»,- отметил Керобян.

Сейчас в Белоруссии сервис сотрудничает с более чем 300 ресторанами. Кроме Минска доставка работает в Могилеве и Бресте. А скоро появится и в других областных центрах.

Ссылки по теме:
AFISHA.TUT.BY: "Лидер заказов — шаурма". Как армянин зарабатывает на нежелании белорусов выходить за едой из дома
 Самое значимое
«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев«МИР 24»: Низкие цены на медицинские услуги привлекают в Армению все больше иностранцев
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Армения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерствеАрмения и ЕС подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Российские СМИ о соглашении Армения-ЕС: «Прощание с коньяком», армянский маневр и «враг России»
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
В Израиле завели уголовное дело против компании, ударившей по армянским позициям по просьбе Баку
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Общество
 Последние новости
LG выпускает премиальную версию V30 стоимостью около $1800 Модель LG Signature Edition будет выпущена тиражом всего в 300 экземпляров и открывают новую серию смартфонов LG Signature
Роналду: Я лучший футболист в истории По мнению футболиста, еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. «Я лучший футболист в истории мирового футбола», — заявил форвард
Названы 10 лучших актеров 2017 года Он исполнил роль 17-летнего Элио Перлмана в фильме «Зови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино
В Армении ожидается погода без осадков В Ереване днем 8 декабря в отдельных местах возможен слабый снег. 9-13 декабря в столице ожидается погода без осадков