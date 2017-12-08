AFISHA.TUT.BY о menu.by: Как армянин зарабатывает на нежелании белорусов выходить за едой из дома

PanARMENIAN.Net - Год назад в Минске запустился сервис доставки еды из ресторанов menu.by, до этого успешно развивающийся в Армении и Грузии.AFISHA.TUT.BY рассказывает о том, как основатель Menu Group Ваган Керобян начал свой бизнес в Белоруссии.

Керобяну 41 год. Он живет в Ереване, у него четверо детей. Свой бизнес он начал пять лет назад. До этого мужчина был генеральным директором крупнейшей сети супермаркетов в Армении, но не был акционером.

Как отмечается в статье, естественное продолжение армянского бизнеса — выход на рынок Грузии (ближайшая страна со схожим менталитетом). Белорусский рынок выбрали во многом из-за того, что страна так же, как и Грузия, не отличается в десятки раз от Армении в размере.

«Именно из-за этого мы отмели тогда Украину и Иран. К тому же я приехал в Беларусь и мне очень понравилась, если так можно сказать, атмосфера рынка: рестораны развиты, рестораторы — образованны. Я видел, какие инструменты они используют, и понял, что наш бизнес будет здесь работать. Плюс рынок доставки еды, в отличие от Грузии, был у вас очень развит»,- отметил Керобян.

Знакомые предупреждали его, что в Белоруссии много бюрократии. Но его опыт общения с властями получился исключительно позитивным.

«Мне всегда старались помочь. Люди понимали, что я оставил семью и четверых детей в Армении, приехал в Беларусь строить бизнес, буду много инвестировать и верну свои деньги только через много лет. Стране же «плюсы» поступали прямо сейчас: создавались рабочие места, платились налоги»,- рассказал армянский бизнесмен.

Сегодня в белорусском подразделении компании работает более 200 сотрудников. И белорусы работодателю обходятся значительно дороже, чем армяне и грузины: сточки зрения налогов один белорус компании обходится как один армянин и один грузин вместе.

Система menu.by работает просто: клиент через приложение, сайт или по телефону заказывает еду из заведения-партнера. Минимальная сумма заказа — 10 рублей (а цена блюда такая же, как если бы человек заказывал в кафе). Доставка в пределах МКАД и пять километров от кольцевой не стоит ему ничего. Одновременно можно сделать заказ еды сразу из нескольких заведений.

«Если условно разделить выручку ресторана на три части, где-то 30% — это себестоимость продукции, 40−50% — это фиксированные расходы (зарплата, аренда, коммунальные платежи) и 20% — прибыль заведения.Для того чтобы обслужить нашего курьера, вместо 40−50% рестораны тратят только 30%. Если заказов в ресторане немного, то справиться можно тем же количеством сил»,- отметил Керобян.

Сейчас в Белоруссии сервис сотрудничает с более чем 300 ресторанами. Кроме Минска доставка работает в Могилеве и Бресте. А скоро появится и в других областных центрах.