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В московском аэропорту задержали около 500 кг икры из Армении

8 декабря 2017 - 12:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Почти 500 кг икры из Армении задержал Россельхознадзор в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту Внуково на СВХ ООО «Внуково-Карго» приостановлено оформление партии икры форели красной в количестве 492 кг, поступившей из Республики Армения в сопровождении ветеринарного сертификата Евразийского экономического союза формы №2 от 22 ноября 2017 года»,- говорится в заявлении, пишет Mosday.ru.

При проведении ветеринарного контроля было установлено несоответствие количества продукции, указанного в ветеринарном сертификате (41 место/900 кг), количеству указанному в товаротранспортной накладной (41 место/640 кг), а также температура хранения и перевозки, указанная в ветеринарном сертификате, не соответствовала температуре, указанной на маркировочной этикетке. Кроме того указывается, что на маркировочных этикетках отсутствует информация, требуемая согласно Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Груз задержан.

Ранее, 7 декабря, сотрудники Россельхознадзора приостановили оформление партии икры форели в количестве 45,5 кг, поступившей из Армении в аэропорт Домодедово, из-за ошибок в ветеринарных документах.

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Mosday.ru: Почти 500 кг икры из Армении задержал Россельхознадзор в аэропорту Внуково
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