Лавров: РФ продолжит коллективную работу по карабахскому урегулированию
8 декабря 2017 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия продолжит коллективную работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавровв ходе пресс-конференции по итогам 24-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене.
По его словам, прямой диалог между сторонами карабахского конфликта пока он не дает серьезного прогресса.
«Но тот факт, что диалог в этом году состоялся на уровне президентов и не раз на уровне министров иностранных дел, нам кажется позитивным. И будем продолжать работать в том направлении, в котором идет коллективный подход сопредседателей – РФ, США и Франции. На этой сессии мы его вновь подтвердили. Он содержит принципы урегулирования, которые стороны приняли, но пока еще не перевели на язык практических шагов», – сказал Лавров.
Он отметил, что это не простое дело, но сопредседатели продолжают им заниматься.
Ранее в совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обнародованном в Вене,сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали к возобновлению гуманитарных контактов между армянами и азербайджанцами.Сопредседатели вновь заявили о своей общей приверженности переговорам по мирному разрешению данного конфликта, как единственному пути достижения подлинного примирения между народами региона. Они также выразили удовлетворение в связи с активизацией переговорного процесса и призвали стороны сосредоточить свои усилия на поиске компромиссов по сущностным вопросам политического урегулирования.
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