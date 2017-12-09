// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Во ВКонтакте запустили приложение «Тайный Санта»

Во ВКонтакте запустили приложение «Тайный Санта»
9 декабря 2017 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске нового приложения для сообществ. Приложение для обмена подарками «Тайный Санта» позволит подписчикам групп или страниц анонимно обменяться новогодними подарками.

«Тайный Санта» или «Секретный Санта» (англ. Secret Santa) - рождественская церемония анонимного обмена подарками группой людей.

Для запуска акции нужно установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка. Также администратор может выбрать, какую информацию о получателе узнает «Санта» — имя и фамилию или ссылку на страницу ВКонтакте, говорится в сообщении компании.

Если участники акции живут в разных городах, в приложении есть возможность добавить почтовый адрес. Локальные сообщества могут организовать единое место сбора подарков.

 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Еще один дефект iPhone X: На дисплее появляется зеленая полоска
Экс-президент Facebook: Одному Богу известно, что соцсеть делает с мозгами наших детей
Это уже не смешно: У iPhone X нашли новый дефект
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения признана лучшим направлением 2017 года для бизнес-туризма из Москвы Армения в престижном международном конкурсе была представлена проектом «ОК Армения» при содействии посольства Армении в России
В Калифорнии из-за пожаров эвакуированы более 210.000 жителей Пожары продолжаются в основном на юге Калифорнии. Экстренные службы оповестили об опасности 12 млн человек
Украинский обозреватель: Соглашение ЕС-Армения меняет политическую конфигурацию региона По его словам, достигнутый Ереваном формат во взаимоотношениях между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), имеет значение и для соседних стран
Мадуро создал в Венесуэле управление по криптовалюте Как рассказал Мадуро, изначально идея принадлежала Уго Чавесу, который выступал за создание «финансового инструмента, который в 2018 году станет основой для экономического подъема страны»