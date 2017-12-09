Во ВКонтакте запустили приложение «Тайный Санта»
9 декабря 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске нового приложения для сообществ. Приложение для обмена подарками «Тайный Санта» позволит подписчикам групп или страниц анонимно обменяться новогодними подарками.
«Тайный Санта» или «Секретный Санта» (англ. Secret Santa) - рождественская церемония анонимного обмена подарками группой людей.
Для запуска акции нужно установить приложение в сообщество и определить условия: указать крайнюю дату подачи заявки, ориентировочный бюджет и тематику подарка. Также администратор может выбрать, какую информацию о получателе узнает «Санта» — имя и фамилию или ссылку на страницу ВКонтакте, говорится в сообщении компании.
Если участники акции живут в разных городах, в приложении есть возможность добавить почтовый адрес. Локальные сообщества могут организовать единое место сбора подарков.
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