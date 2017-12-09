В Японии изобрели дрон, чтобы выгонять засидевшихся на работе с помощью песен

PanARMENIAN.Net - Японская компания Taisei разработала дрон T-Frend, который станет бороться с переработками офисных работников при помощи песен.

Он будет летать в определенное время по маршруту, заданному специальным сотрудником, и подлетать к тем, кто задержался после окончания рабочего дня. Аппарат исполнит для задержавшегося работника японскую версию песни Auld Lang Syne. Ее часто включают в местных заведениях, чтобы оповестить клиентов, что заведение скоро закроется, пишет TJ.

Дрон будет оборудован камерой и системой навигации, не зависящей от GPS. Все записи с его камеры и отчеты о патрулировании будут доступны на облачном хранилище компании и в реальном времени.

Дрон можно будет приобрести в качестве сервиса с ежемесячной оплатой. Он станет доступен в апреле 2018 года.

В октябре стало известно, что в Японии умерла журналистка, переработавшая 159 часов сверх нормы. Инспекторы по условиям труда выяснили, что причиной смерти стали серьезные переработки. Кароси — внезапная смерть, вызванная переутомлением на работе, — распространенное в Японии явление. Многие работают сверхурочно, включая выходные, и нередко находятся в стрессе, из-за чего у них происходит ранний инфаркт или инсульт.