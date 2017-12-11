Армения занимает 4-е место в антирейтинге зарплат Европы
11 декабря 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения заняла 4-е место в списке стран Европы с самыми низкими зарплатами. Такие данные публикует аналитический центр Texty.org.ua.
Согласно проведенному исследованию, средняя зарплата в Армении после уплаты налогов составляет 251 евро.Средняя зарплата «грязными» в Армении составляет 359 евро.
Возглавляет антирейтинг зарплат Украина, где получают в среднем по 190 евро «чистыми». На втором месте Молдова - 216 евро, на третьем месте Азербайджан - 232 евро. Грузия занимает в рейтинге 5-е место 293 евро, Белоруссия с 320 евро - 6-е. На 11 месте расположилась Россия - 474 евро.
Самые высокие «чистые» зарплаты в Европе получают в Швейцарии, Исланции и Норвегии - в среднем 4421 евро, 3440 евро и 3405 евро соответственно.
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