Армения занимает 4-е место в антирейтинге зарплат Европы

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 4-е место в списке стран Европы с самыми низкими зарплатами. Такие данные публикует аналитический центр Texty.org.ua.

Согласно проведенному исследованию, средняя зарплата в Армении после уплаты налогов составляет 251 евро.Средняя зарплата «грязными» в Армении составляет 359 евро.

Возглавляет антирейтинг зарплат Украина, где получают в среднем по 190 евро «чистыми». На втором месте Молдова - 216 евро, на третьем месте Азербайджан - 232 евро. Грузия занимает в рейтинге 5-е место 293 евро, Белоруссия с 320 евро - 6-е. На 11 месте расположилась Россия - 474 евро.

Самые высокие «чистые» зарплаты в Европе получают в Швейцарии, Исланции и Норвегии - в среднем 4421 евро, 3440 евро и 3405 евро соответственно.