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В Германии деревню продали на аукционе по цене квартиры в центре Еревана

В Германии деревню продали на аукционе по цене квартиры в центре Еревана
11 декабря 2017 - 11:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Небольшая немецкая деревня Альвине, которая находится в федеральной земле Бранденбург, была продана на аукционе анонимному лицу за 140 тысяч евро. Примерно столько стоят квартиры в центре Еревана.

Покупатель, который предложил итоговую сумму по телефону, своей покупкой «хотел сделать что-то хорошее», заявил Маттиас Кнаке, председатель аукционного дома, занимавшегося продажей.

В Альвине, которая находится примерно в 140 километрах от немецкой столицы, живет около 20 человек, преимущественно пенсионеры. Здания в деревне частично разрушены, частично требуют ремонта. О покупателе известно, что он живет в Берлине. В скором времени он намерен встретиться с бургомистром Альвине, пишет Deutsche Welle.

Как сообщил Маттиас Кнаке, поиск покупателя стал сложной задачей для аукционного дома. Ряд потенциальных покупателей после посещения деревни отказались от сделки, так как у них не было средств на ремонт зданий. Анонимный бизнесмен был единственным претендентом на покупку.

До объединения Германии Альвине относилась к находящейся по соседству угольной фабрике. Однако вскоре после объединения страны фабрика закрылась, а молодежь покинула деревню. В 2000 году деревню приобрели два брата за символическую цену в одну марку, однако разрушение деревни продолжилось. После смерти одного из братьев другой выставил деревню на продажу. Стартовая цена составила 125 000 евро.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Немецкую деревню продали на аукционе
The Daily Mail. Bidder buys entire East German village for £125,000 complete with buildings, sheds and garages (plus 20 nervous elderly residents)
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