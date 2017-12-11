В Германии деревню продали на аукционе по цене квартиры в центре Еревана
11 декабря 2017 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Небольшая немецкая деревня Альвине, которая находится в федеральной земле Бранденбург, была продана на аукционе анонимному лицу за 140 тысяч евро. Примерно столько стоят квартиры в центре Еревана.
Покупатель, который предложил итоговую сумму по телефону, своей покупкой «хотел сделать что-то хорошее», заявил Маттиас Кнаке, председатель аукционного дома, занимавшегося продажей.
В Альвине, которая находится примерно в 140 километрах от немецкой столицы, живет около 20 человек, преимущественно пенсионеры. Здания в деревне частично разрушены, частично требуют ремонта. О покупателе известно, что он живет в Берлине. В скором времени он намерен встретиться с бургомистром Альвине, пишет Deutsche Welle.
Как сообщил Маттиас Кнаке, поиск покупателя стал сложной задачей для аукционного дома. Ряд потенциальных покупателей после посещения деревни отказались от сделки, так как у них не было средств на ремонт зданий. Анонимный бизнесмен был единственным претендентом на покупку.
До объединения Германии Альвине относилась к находящейся по соседству угольной фабрике. Однако вскоре после объединения страны фабрика закрылась, а молодежь покинула деревню. В 2000 году деревню приобрели два брата за символическую цену в одну марку, однако разрушение деревни продолжилось. После смерти одного из братьев другой выставил деревню на продажу. Стартовая цена составила 125 000 евро.
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