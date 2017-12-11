Ученые создали реагирующую на внешнюю среду татуировку из живых клеток (видео)
11 декабря 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Инженеры из MIT разработали временную татуировку, выполненную «живыми» чернилами. Татуировка создана из бактериальных клеток, которые генетически запрограммированы изменяться в связи с воздействием окружающей среды.
Как сообщают в институте, после программирования их смешивают с гидрогелем и питательными веществами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности клеток. С помощью 3D-принтера смесь в несколько слоев наносят на прозрачную пленку. В итоге каждая линия состоит из клеток, чувствительных к различным видам веществ. Как только татуировка оказывается на коже, ее линии начинают светиться под воздействием химических соединений, пишет Bird in Flight со ссылкой на Fast Co Design.
Изображение подсвечивается в течение нескольких часов контакта бактерий и химического стимулятора татуировки.
Ученые также создали бактериальные клетки, способные светиться при получении определенных сигналов от других клеток. Исследователи протестировали их в трехмерной структуре, наложив друг на друга два слоя из гидрогелевых нитей. Бактерии начинали светиться только тогда, когда контактировали друг с другом и получали коммуникационные сигналы.
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