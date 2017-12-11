В Армении хотят запретить ГМО

PanARMENIAN.Net - В Армении могу запретить использование генетически-модифицированных организмов (ГМО). 11 декабря в в министерстве сельского хозяйства Армении состоялось совещание под руководством главы Минсельхоза Игнатия Аракеляна, посвященное теме ГМО.

Участники заседания в результате обсуждений решили исходить из принципа «профилактической осторожности», поскольку безвредность ГМО не доказана наукой, что предполагает запрет на их применение.

По итогам заседания министр сельского хозяйства Армении поручил совершить все необходимые правки, внести нужные дополнения в первоначальную версию проекта закона «О биобезопасности ГМО в Республике Армения» и разослать всем членам рабочей группы для сбора мнений в течение двух недель.

Совещание под руководством главы Минсельхоза Игнатия Аракеляна проходило в рамках первого заседания рабочей группы по вопросам «обеспечения биобезопасности применения ГМО в Республике Армения», в нем приняли участие представители министерств здравоохранения и охраны окружающей среды, руководители профильных общественных организаций, ученые.