Apple приобрела Shazam
12 декабря 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple подтвердила журналистам из ряда изданий слухи о покупке Shazam, бесплатного кроссплатформенного сервиса определения музыки, звучащей поблизости. С аналогичным заявлением выступил и сам Shazam.
Компании подтвердили достигнутое соглашение о переходе Shazam в состав Apple и выразили радость по этому поводу, но пока официально не раскрыли условий сделки, пишет Ferra.ru.
Ранее сообщалось о финальной стадии переговоров между Apple и Shazam. По неофициальным данным, сумма сделки составит порядка 300 миллионов фунтов стерлингов, то есть около 401 миллионов долларов США.
Apple сможет использовать технологии распознавания музыки и звука Shazam, а также сэкономить деньги, которые она сейчас платит за перенаправление пользователей в iTunes Store, составившие большую долю прибыли Shazam в 2016 году и 10% от всех цифровых продаж по данным The Wall Street Journal.
При этом Apple, теоретически, может закрыть приложение Shazam, что ударит по стриминговым сервисам вроде Spotify и Google Play Music, где Shazam генерирует более 1 миллиона кликов в день, по данным того же The Wall Street Journal.
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