Баку упорно ищет армянские корни у дипломатов других стран: Отклонили кандидатуру посла РФ
13 декабря 2017 - 12:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый заместитель председателя Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что текущая ситуация вокруг назначения дипломатического представителя РФ в Азербайджане «вряд ли красит» российско-азербайджанские отношения.
Ранее сообщалось, что МИД России не получил агремана от Азербайджана на назначение новым послом Георгия Зуева.Согласно правилам дипотношений, перед назначением посла у принимающей стороны запрашивают агреман, то есть предварительное согласие на вручение верительных грамот.
Затулин уточнил, что комитет ГД РФ по делам СНГ 5 июля 2017 года рассматривал кандидатуру Георгия Зуева «в предварительном порядке в качестве возможного посла» в Азербайджанской Республике, пишет «Эхо Москвы»
«На сегодняшний день, насколько я понимаю, эта кандидатура не рассматривается, президент РФ, скорее всего, будет вносить другую кандидатуру на этот пост. Я, безусловно, знаю о том, почему это происходит, и думаю, что все происходящее вряд ли красит российско-азербайджанские отношения», — отметил депутат ГД.
Затулин сказал, что в целом любое государство, в частности Азербайджан «на этапе согласования кандидатур» на должность посла иностранного государства «может высказывать свои соображения». Вместе с тем, по его словам, «поведение в этом отношении азербайджанской стороны» связано с политикой, в рамках которой республика, в частности не позволяет проезжать на свою территорию гражданам с армянскими фамилиями.
«С этой точки зрения согласование дипломатических представителей сводится к тому, что в Азербайджане занимаются выискиванием армянских корней тех или иных наших представителей или каких-то связей, действительных или мнимых. Там так далеко зашли в этом плане, что это уже становится неприличным, на мой взгляд», — добавил депутат ГД.
В данном случае действия Азербайджана «вдохновляются разгулом определенного национализма» в стране, истоки которого лежат в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, сказал Затулин. При этом депутат подчеркнул, что право Азербайджана «давать согласие на направление посла никто не отрицает», однако существуют «традиции и практика, при которой надо понимать, что посол все равно будет не азербайджанским в Азербайджане, а российским в Азербайджане».
«И по-другому не будет. И кто бы ни был, с какой фамилией, с каким-либо корнями, связями, он будет выражать точку зрения Российской Федерации, а не ту, которую хотелось бы, при всей нашей любви и дружбе, знать и видеть Баку», — заключил Затулин.
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