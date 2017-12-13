В Азербайджане 400 военных, проституток и пастухов обвинили в сговоре в пользу Армении

PanARMENIAN.Net - Стали известны новые подробности шпионского скандала в Азербайджане. Бывший военнослужащий сверхсрочной службы Азербайджана рассказал, как пастух и его стадо оказались втянутыми в расследование, в ходе которого сотни человек в Азербайджане были допрошены, а в некоторых случаях даже обвинены в государственной измене, пишет издание Meydan. tv.

В мае 2017 г., силовые ведомства Азербайджана отчитались об аресте группы солдат и гражданских лиц, подозреваемых в передаче секретной военной информации Армении. В совместном заявлении генерального прокурора страны, министерства обороны и министерства внутренних дел было сказано, что начато «предварительное расследование» по уголовному делу о государственной измене против арестованный.

По словам военнослужащего, около 400 азербайджанских солдат и гражданских лиц тогда были допрошены или арестованы за то, что они якобы вступили в cговор с армянскими разведслужбами. Их обвинили в получении денег за передачу секретной военной информации, поставившей под угрозу безопасность государства.

Инцидент с пастухом произошел в Агдамском районе, расположенном на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Военнослужащий рассказал, как все произошло: «Рано утром мы узнали, что кого-то схватили на наблюдательном посту. Но это был не солдат, а пастух, который сказал нам, что пасет овец. Мы доложили об этом командиру».

По словам военнослужащего, командир забрал себе одну овцу, а затем сказал солдатам оставить пастуха и остальных овец в покое. Солдаты стали спорить с командиром. По их словам, наблюдающие за границей со стороны Армении могут увидеть, в каком направлении пойдут овцы, и узнают, что в этих местах нет наземных мин. Они сказали командиру, что он подвергает опасности всех своих солдат.

«Противоположная сторона (армянские солдаты) за нами наблюдает так же, как мы за ними. Это просто: если есть мина, то либо овцы, либо сам пастух подорвутся. Армяне не будут стрелять в пастуха. Они получают полезную информацию от него и овец. Для разведчиков все, что происходит на границе, носит все себе дополнительные сведения. Всегда так было и будет»,- рассказал собеседник издания.

Обвинения в сотрудничестве с противником донесли одному из командиров в соседней воинской части, и вскоре началось расследование. Оно значительно расширилось с первоначального инцидента, были задержаны и допрошены сотни военнослужащих и гражданских лиц. Некоторых отпустили; другие все еще ждут суда по обвинению в измене.

«Всех военнослужащих, дислоцированных на границе, допросили», - рассказал военнослужащий. - «Нас подвергли также унижению, заставив пройти медосмотр на предмет изнасилования».

По словам пожелавшего остаться неизвестным представителя местной власти, помимо солдат, были также арестованы пастухи, таксисты и даже проститутки. Некоторые из них все еще находятся в заключении вместе с задержанными солдатами в ожидании суда по обвинению в измене. По словам чиновника, одного пастуха из села Чямянли Агдамского района арестовали за то, что он якобы помогал армянам получить доступ к военным сетям связи Азербайджана. Следователи утверждают, что в его доме были найдены 10 000 долларов. Следователи заявили, что они нашли деньги, карты линии фронта, чертежи административных и стратегических объектов и точную информацию о том, где живут мирные жители.

«Многие были арестованы. Один из арестованных был забит до смерти. Тело обвиняемого в государственной измене Мехмана Гусейнова, родные хотели похоронить рядом с могилой отца, в селе Джамилли. Но жители деревни были против, поэтому его похоронили за пределами кладбища», — рассказал о событиях в Тертерском районе пожелавший из соображений собственной безопасности остаться неизвестным сотрудник исполнительной власти Тертерского района.

«Люди в растерянности. Мы думали, что знаем, где враг. Но оказалось, что они среди нас»,- заключил он.