В эстафете олимпийского огня впервые принял участие робот

PanARMENIAN.Net - Робот HUBO, созданный инженерами Корейского института передовых технологий (KAIST), принял участие в эстафете олимпийского огня в южнокорейском городе Тэджон.

Факел ему передал профессор Деннис Хонг, основоположник Лаборатории робототехники и механики Калифорнийского университета Лос-Анджелеса.

HUBO получил огонь и проехал с ним около ста метров до картонной стены. С помощью небольшой пилы робот прорезал в ней дыру, через которую передал огонь своему создателю, профессору О Чун-хо. Ученый, в свою очередь, вручил факел другому роботу KAIST — управляемой человеком модели FX-2, пишет TJ.

Помимо участия в эстафете олимпийского огня, роботы HUBO войдут в число волонтеров на Олимпиаде, которая в феврале 2018 года пройдет в Пхенчане. Они будут встречать гостей соревнований в аэропорту и поддерживать участников на стадионах. Также у роботов можно будет получить справочную информацию на английском, китайском, корейском и японском языках.