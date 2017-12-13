В эстафете олимпийского огня впервые принял участие робот (видео)
13 декабря 2017 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Робот HUBO, созданный инженерами Корейского института передовых технологий (KAIST), принял участие в эстафете олимпийского огня в южнокорейском городе Тэджон.
Факел ему передал профессор Деннис Хонг, основоположник Лаборатории робототехники и механики Калифорнийского университета Лос-Анджелеса.
HUBO получил огонь и проехал с ним около ста метров до картонной стены. С помощью небольшой пилы робот прорезал в ней дыру, через которую передал огонь своему создателю, профессору О Чун-хо. Ученый, в свою очередь, вручил факел другому роботу KAIST — управляемой человеком модели FX-2, пишет TJ.
Помимо участия в эстафете олимпийского огня, роботы HUBO войдут в число волонтеров на Олимпиаде, которая в феврале 2018 года пройдет в Пхенчане. Они будут встречать гостей соревнований в аэропорту и поддерживать участников на стадионах. Также у роботов можно будет получить справочную информацию на английском, китайском, корейском и японском языках.
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