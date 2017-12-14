Кристиан Бэйл - в списке переоцененных актеров 2017 года за роль в фильме про Геноцид армян
14 декабря 2017 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes составил список самых переоцененных актеров 2017 года, возглавил который голливудский актер Марк Уолберг. За участие в фильме «День патриота» ему был выдан аванс в размере $68 млн, превысивший мировые кассовые сборы фильма.
Основным критерием рейтинга является соотношение выручки от картины и гонорара кинозвезды.
Второе место в рейтинге самых переоцененных актеров 2017 года занял Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме «Обещание» про Геноцид армян. Этому фильму удалось вернуть только 11% от затраченных средств в размере около $100 млн. Фильм также стал одним из показавших самый плохо результат по кассовым сборам за год. На $1, потраченный на Бэйла, приходится лишь $6,7, полученных фильмами с его участием в кинотеатрах.
Третью строчку в списке занял Ченнинг Татум с показателем $7,6 на $1. Частично в этом виноват фильм «Удача Логана», который при бюджете $29 млн смог собрать в мире лишь $46,7 млн.
Четвертое место в антирейтинге занял Дензел Вашингтон, а завершает список Брэд Питт.
В 2016 годуДжонни Депп второй раз подряд стал самым переоцененным актером года по версии журнала Forbes.На каждый доллар, потраченный на гонорар Деппа, пришлось лишь 2.8 доллара прибыли от проката.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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