Роналду опередил Месси и стал лучшим бомбардиром в истории Клубного ЧМ
14 декабря 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - «Реал» пробился в финал Клубного чемпионата мира, переиграв в полуфинале «Аль-Джазиру» – 2:1.
Один из мячей забил нападающий мадридцев Криштиану Роналду. Для португальца этот гол стал шестым за годы участия в турнире.
По этому показателю он опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси, у которого пять мячей, пишет Eurosport.
На счету Криштиану Роналду 14 голов и 3 ассиста в 19 матчах сезона-20017/18. В финале Клубного ЧМ «Реал» встретится с бразильским «Сантосом». Матч пройдет 16 декабря.
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