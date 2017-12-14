Роналду опередил Месси и стал лучшим бомбардиром в истории Клубного ЧМ

PanARMENIAN.Net - «Реал» пробился в финал Клубного чемпионата мира, переиграв в полуфинале «Аль-Джазиру» – 2:1.

Один из мячей забил нападающий мадридцев Криштиану Роналду. Для португальца этот гол стал шестым за годы участия в турнире.

По этому показателю он опередил форварда «Барселоны» Лионеля Месси, у которого пять мячей, пишет Eurosport.

На счету Криштиану Роналду 14 голов и 3 ассиста в 19 матчах сезона-20017/18. В финале Клубного ЧМ «Реал» встретится с бразильским «Сантосом». Матч пройдет 16 декабря.