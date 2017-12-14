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Первая ракетка мира Надаль получил большой кубок победителя турнира в Барселоне за 10 титулов

Первая ракетка мира Надаль получил большой кубок победителя турнира в Барселоне за 10 титулов
14 декабря 2017 - 16:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль получил специальный приз от организаторов турнира в Барселоне (Conde de Godo Trophy) за свои достижения на этих соревнованиях — большой кубок победителя турнира.

Уроженец Манакора 10 раз выигрывал эти соревнования.

«Я очень рад получить второй большой трофей в Барселоне, но больше уже не будет», — сказал Надаль, пишет Championat.com.

В 2009 году Надаль получил первую копию трофея после пяти титулов, завоёванных в Барселоне.

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Championat.com. Надаль получил большой кубок победителя турнира в Барселоне за 10 титулов
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