Армянские тяжелоатлеты за 4 года сдали 1000-1200 анализов на допинг: Все отрицательные

PanARMENIAN.Net - За последние четыре года, с 2014 по 2017 годы, армянские тяжелоатлеты в общей сложности сдали 1000-1200 анализов мочи и крови для допинговых проверок, организованных международными антидопинговыми организациями. За этот период не было зафиксировано ни одного нарушения антидопинговых правил. Об этом заявилгенеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Армении Пашик Алавердян.

«Учитывая это обстоятельство, возможно, срок примененных к нам санкций сократится до шести месяцев, и сборная Армении (не исключено, что еще одна-две страны) сможет участвовать в предстоящем весной 2018 года взрослом чемпионате Европы. Мы составили наш план на 2018 год именно с таким расчетом, чтобы быть готовыми. Официально срок нашей дисквалификации истекает 19 апреля, после чего тяжелоатлеты Армении могут участвовать в официальных соревнованиях всех возрастных групп», - сказал Алавердян, передает пресс-служба НОКА.

Он рассказал также о дальнейшей спортивной судьбе армянских тяжелоатлетов, а также об осуществленных и ожидаемых изменениях в тяжелой атлетике.

«Рипсиме Хуршудян с мая может присоединиться к сборной. Она сейчас тренируется и сохраняет надлежащую спортивную форму. Тигран Мартиросян не желает продолжать карьеру тяжелоатлета. Его возраст уже не тот, он долгое время не тренировался. Сейчас думает о создании семьи и работе.

В тяжелой атлетике летом ожидаются существенные изменения. До июля мужские весовые категории уменьшатся на одну. Мужчины и женщины будут состязаться в 10 весовых категориях, из которых только семь будут олимпийскими. Какие, еще не ясно. Национальным федерациям поручено до июня представить предложения, лишь после обсуждения которых будет принято окончательно решение»,- рассказал Алавердян.

В Токио будет сокращено максимальное количество олимпийских путевок, полагающихся сейчас одной национальной федерации – четыре вместо шести. Затем тяжелоатлет для получения рейтинга участия в Олимпийских играх должен будет в течение 18 месяцев принять участие в 4-6 официальных взрослых соревнованиях, организованных международной федерацией. В противном случае, в независимости от показанных на чемпионатах мира результатов, ему не будет предоставлено право участия в Олимпийских играх. Это делается для того, чтобы тяжелоатлет перед участием в чемпионатах мира и континента несколько раз прошел допинговую проверку.

«Мы начнем наши сборы в 2018 году как всегда с половины января, когда получим государственную поддержку»,- подчеркнул генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики.