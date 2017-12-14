Армянские тяжелоатлеты за 4 года сдали 1000-1200 анализов на допинг: Все отрицательные
14 декабря 2017 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние четыре года, с 2014 по 2017 годы, армянские тяжелоатлеты в общей сложности сдали 1000-1200 анализов мочи и крови для допинговых проверок, организованных международными антидопинговыми организациями. За этот период не было зафиксировано ни одного нарушения антидопинговых правил. Об этом заявилгенеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Армении Пашик Алавердян.
«Учитывая это обстоятельство, возможно, срок примененных к нам санкций сократится до шести месяцев, и сборная Армении (не исключено, что еще одна-две страны) сможет участвовать в предстоящем весной 2018 года взрослом чемпионате Европы. Мы составили наш план на 2018 год именно с таким расчетом, чтобы быть готовыми. Официально срок нашей дисквалификации истекает 19 апреля, после чего тяжелоатлеты Армении могут участвовать в официальных соревнованиях всех возрастных групп», - сказал Алавердян, передает пресс-служба НОКА.
Он рассказал также о дальнейшей спортивной судьбе армянских тяжелоатлетов, а также об осуществленных и ожидаемых изменениях в тяжелой атлетике.
«Рипсиме Хуршудян с мая может присоединиться к сборной. Она сейчас тренируется и сохраняет надлежащую спортивную форму. Тигран Мартиросян не желает продолжать карьеру тяжелоатлета. Его возраст уже не тот, он долгое время не тренировался. Сейчас думает о создании семьи и работе.
В тяжелой атлетике летом ожидаются существенные изменения. До июля мужские весовые категории уменьшатся на одну. Мужчины и женщины будут состязаться в 10 весовых категориях, из которых только семь будут олимпийскими. Какие, еще не ясно. Национальным федерациям поручено до июня представить предложения, лишь после обсуждения которых будет принято окончательно решение»,- рассказал Алавердян.
В Токио будет сокращено максимальное количество олимпийских путевок, полагающихся сейчас одной национальной федерации – четыре вместо шести. Затем тяжелоатлет для получения рейтинга участия в Олимпийских играх должен будет в течение 18 месяцев принять участие в 4-6 официальных взрослых соревнованиях, организованных международной федерацией. В противном случае, в независимости от показанных на чемпионатах мира результатов, ему не будет предоставлено право участия в Олимпийских играх. Это делается для того, чтобы тяжелоатлет перед участием в чемпионатах мира и континента несколько раз прошел допинговую проверку.
«Мы начнем наши сборы в 2018 году как всегда с половины января, когда получим государственную поддержку»,- подчеркнул генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики.
Самое значимое
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Disney за $52 млрд купила студию 21st Century Fox Disney получит кино- и телестудию 20th Century Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также контрольный пакет акций Hulu
Samsung выпустит смартфон с единым двусторонним экраном Южнокорейская компания подала не менее полудюжины патентов, которые содержат самые разные схемы того, как может выглядеть ее будущий уникальный продукт
Член РПА: «Не может быть так, чтобы Серж Саргсян не стал премьером Армении» «Думаю, сейчас уже все члены партии в основном определились с выбором, и не думаю, что если спросить кого-то из них, не получите того же ответа», - отметил он
«Конец «Игры престолов»: Санса из сериала рассказала о заключительном сезоне «Когда все актеры собрались, мы прогоняли сценарий, и это было одновременно горько и трогательно. А еще — очень тяжело», — отметила Тернер