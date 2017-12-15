Саргсян: Армения сможет добиться либерализации виз с ЕС в течение 2-3 лет
15 декабря 2017 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения может добиться либерализации визового режима с Евросоюзом в течение 2-3 лет. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телеканалу «Армения».
По словам президента, процесс либерализации хоть и связан с недавно подписанным соглашением о партнерстве Армения-ЕС, однако не является его частью.
Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Новое соглашение – это одно, либерализация виз – несколько другое. Хотя в некоторой степени они связаны, их следует различать», - заявил Саргсян.
По его словам, на прошедшем 24 ноября в Брюсселе саммите Восточного партнерства прозвучали мнения о том, что следует начать диалог по либерализации визового режима. Саргсян добавил, что, по его мнению, в первой половине 2018 года, Армения и ЕС могут начать диалог о визах.
Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский ранее заявил, что диалог о либерализации визового режима внесен в повестку ключевых результатов сотрудничества с Арменией на 2020 год.
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В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
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