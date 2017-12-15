В Армении закрытых и труднопроходимых дорог нет
15 декабря 2017 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 декабря, по состоянию на 09:30, все автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
На территории республики установилась погода без осадков.
Во избежание ДТП, пробок и ЧС водителям рекомендуется ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
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