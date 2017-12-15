Армянский язык назван одним из сложных для изучения в мире
15 декабря 2017 - 11:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский Институт зарубежной службы (Foreign Service Institute) отнес армянский к категории сложных для изучения языков.
Эксперты института считают, что для освоения армянского языка необходимо не менее 44 недель или 1100 часов.
В эту же категорию вошли русский, азербайджанский, грузинский, болгарский, чешский, греческий языки.
Среди наиболее легких языков, на изучение которых достаточно 23-24 недель, эксперты выделили датский, французский, итальянский, норвежский, португальский, румынский, испанский и шведский.
В самую сложную категорию вошли китайски, японский, арабский и корейский. На их изучение необходимо до 88 недель или 2200 часов.
Армянский язык относится к индоевропейской семье языков, составляя там особую ветвь. Среди индоевропейских языков является одним из древнеписьменных.
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