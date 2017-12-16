Импорт праворульных машин в Армению могут запретить с апреля 2018 года
16 декабря 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 апреля 2018 года может быть введен запрет на импорт в Армению машин с правым рулем.
Проект соответствующего решения правительства размещен на едином сайте публикации правовых актов.
Импортированные ранее автомобили можно будет использовать, однако нельзя будет перерегистрировать, что, фактически, ограничит возможность их продажи.
В будущем – без указания конкретных сроков – планируется запрет на эксплуатацию уже ввезенных «праворулек».
Решение обосновывается соображениями безопасности дорожного движения.
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