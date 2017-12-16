Импорт праворульных машин в Армению могут запретить с апреля 2018 года

PanARMENIAN.Net - С 1 апреля 2018 года может быть введен запрет на импорт в Армению машин с правым рулем.

Проект соответствующего решения правительства размещен на едином сайте публикации правовых актов.

Импортированные ранее автомобили можно будет использовать, однако нельзя будет перерегистрировать, что, фактически, ограничит возможность их продажи.

В будущем – без указания конкретных сроков – планируется запрет на эксплуатацию уже ввезенных «праворулек».

Решение обосновывается соображениями безопасности дорожного движения.