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СМИ: Мхитарян и Моурюнью поссорились при свидетелях

СМИ: Мхитарян и Моурюнью поссорились при свидетелях
16 декабря 2017 - 13:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащиник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и тренер клуба Жозе Моуринью устроили ссору в присутствии других игроков клуба.

По сообщению ESPN, инцидент произошел после матча между «МЮ» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Моуринью высказал Мхитаряну недовольство его игрой при одноклубниках, после чего армянский полузащитник стал ему перечить. Мхитарян и Моуринью продолжили спор в коридоре.

Мхитарян долгое время не выходит на поле.

По муссирующимся слухам, «МЮ» может продать или передать в аренду армянского футболиста. Среди потенциальных клубов, куда может перейти Мхитарян – «Интер» и «Арсенал».

Ссылки по теме:
ESPN. Mkhitaryan's Man United future in doubt after Mourinho row - sources
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