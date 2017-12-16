СМИ: Мхитарян и Моурюнью поссорились при свидетелях
16 декабря 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащиник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и тренер клуба Жозе Моуринью устроили ссору в присутствии других игроков клуба.
По сообщению ESPN, инцидент произошел после матча между «МЮ» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
Моуринью высказал Мхитаряну недовольство его игрой при одноклубниках, после чего армянский полузащитник стал ему перечить. Мхитарян и Моуринью продолжили спор в коридоре.
Мхитарян долгое время не выходит на поле.
По муссирующимся слухам, «МЮ» может продать или передать в аренду армянского футболиста. Среди потенциальных клубов, куда может перейти Мхитарян – «Интер» и «Арсенал».
Самое значимое
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Результаты девятого тура: Фабиано Каруана – Майкл Адамс 1:0, Вишванатан Ананд – Уэсли Со 0:1, Левон Аронян – Магнус Карлсен 0:1, Ян Непомнящий – Максим Вашье-Лаграв, Сергей Карякин – Хикару Накамура – ничьи
Член сборной Армении Габриел Саркисян набрал 5,5 очков и делит 3-20 места (4-е по дополнительным показателям)
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