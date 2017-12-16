СМИ: Мхитарян и Моурюнью поссорились при свидетелях

PanARMENIAN.Net - Полузащиник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и тренер клуба Жозе Моуринью устроили ссору в присутствии других игроков клуба.

По сообщению ESPN, инцидент произошел после матча между «МЮ» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Моуринью высказал Мхитаряну недовольство его игрой при одноклубниках, после чего армянский полузащитник стал ему перечить. Мхитарян и Моуринью продолжили спор в коридоре.

Мхитарян долгое время не выходит на поле.

По муссирующимся слухам, «МЮ» может продать или передать в аренду армянского футболиста. Среди потенциальных клубов, куда может перейти Мхитарян – «Интер» и «Арсенал».