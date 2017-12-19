Facebook начал борьбу со спамом и выпрашиванием лайков

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети Facebook объявила о начале борьбы со спамерскими публикациями, выпрашивающими лайки, комментарии и другие действия, показывающие «вовлеченность» пользователей.

Речь идет о разнообразных публикациях в стиле «лайкни, если...», «прокомментируй, если...», «поделись, если...», и тому подобных, набирающих бешеную популярность именно благодаря такой тактике «выпрашивания», пишет Ferra.ru.

Как обещают разработчики, с этой недели публикации с подобным содержанием будут ранжироваться ниже в Ленте новостей на Facebook. Речь идет как о сообщениях от обычных пользователей, так и от сообществ.

Ранее сообщалось, что алгоритмы социальной сети Facebook способны распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их опубликования.В компании утверждают, что искусственный интеллект способен распознавать 99% постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «Аль-Каеде», и удалять их. Также алгоритм способен удалять до 83% копий этих постов.