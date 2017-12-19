Россия подарила Таджикистану вооружение и технику на сотни миллионов долларов
19 декабря 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские власти безвозмездно передали Таджикистану новую партию военного оборудования: танки Т-72Б1, БТР-80 и БТР-70, БМП-2 и вертолеты Ми-24 и Ми-8, гаубицы Д-30, зенитные установки, топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи, тыловое имущество и большое количество стрелкового оружия.
«Передаваемое вооружение и военная техника позволят расширить возможности вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе», – заявил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант Александр Кшимовский, пишет «Настоящее время».
В 2017 году, по его словам, Россия уже передала Таджикистану оружия на $122 млн, и все «на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи». Лоббистами этой идеи, по его словам, были лично президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
Протяженность границы Таджикистана и Афганистана составляет 1400 километров и таджикские власти ранее неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с угрозами безопасности.
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