Исследование: Богатые испытывают больше позитивных личных эмоций, чем бедные
19 декабря 2017 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Люди, которые много зарабатывают, испытывают позитивные эмоции, сосредоточенные на них же самих. Те, кто зарабатывает меньше, рады отношениям и возможности общаться с другими. К такому выводу пришли ученые из Американской психологической ассоциации.
Их работа опубликована в журнале Emotion.
Перед проведением эксперимента его авторы задались вопросом, действительно ли богатство влияет на общее счастье, а не на его отдельные составляющие.
Ученые опросили 1519 человек, среди вопросов была величина заработка, склонность к следующим чувствам: развлечение, благоговение, сострадание, удовлетворение, энтузиазм, любовь и гордость. Считается, что именно эти эмоции составляют ядро счастья, пишет Republic.
Участники опроса, которые были на вершине социально-экономического спектра, сказали, что у них большая склонность испытывать эмоции, сфокусированные на себе. В первую очередь это удовлетворение и гордость. Те, кто были на дне спектра, признались, что испытывают эмоции, сфокусированные на других людях. Люди с низким доходом говорили, что отмечают больше красоты мира вокруг себя.
«Эти результаты показывают, что достаток не связан со счастьем», – объяснил один из авторов исследования доктор Пол Пифф. Он добавил, что богатые люди наслаждаются своим статусом и личными достижениями, а те, у кого доход меньше, находят больше счастья в отношениях и способности заботиться о ближних.
Пифф считает, что различия могут быть связаны со стремлением людей с высоким доходом к независимости и самодостаточности. В то время как те, у кого доход ниже, стараются формировать взаимосвязи с другими людьми, чтобы потом рассчитывать на их поддержку.
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