Business Insider представил хапаму как традиционный армянский ужин на Рождество

PanARMENIAN.Net - Американское издание Business Insider показало, как выглядит традиционный рождественский ужин в 20 странах мира, в том числе и в Армении. В качестве армянского блюда на Рождество издание представило хапаму.

«Мы едим тыкву, именуемую хапамой, на Рождество на протяжении веков. Рождество — особенный день, так как только в этот день мы едим тыкву. Мы наполняем ее пловом — смесью риса, изюма и меда, а затем подаем с индейкой», — рассказал изданию Нарек из Армении.

Хапама — армянская фаршированная тыква. Хапама в национальных традициях подавалась к столу на свадьбу, как символ изобилия.Хапама готовится путем удаления внутренностей тыквы. Верх тыквы срезается, получается готовый тыквенный горшочек. Вычищаются ложкой тыквенные семечки. Часть мякоти откладывается для начинки и мелко режется.Рис для начинки предварительно варится 5 минут в соленой воде до полуготовности и после этого немного охлаждается. Фарш включает в себя отварной рис с сухофруктами, такими как рубленый миндаль, яблоко, кизил, абрикос, сливы, финики, чернослив и изюм. Фарш можно полить медом и сдобрить корицей или сахаром.