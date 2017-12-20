Business Insider представил хапаму как традиционный армянский ужин на Рождество
20 декабря 2017 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Американское издание Business Insider показало, как выглядит традиционный рождественский ужин в 20 странах мира, в том числе и в Армении. В качестве армянского блюда на Рождество издание представило хапаму.
«Мы едим тыкву, именуемую хапамой, на Рождество на протяжении веков. Рождество — особенный день, так как только в этот день мы едим тыкву. Мы наполняем ее пловом — смесью риса, изюма и меда, а затем подаем с индейкой», — рассказал изданию Нарек из Армении.
Хапама — армянская фаршированная тыква. Хапама в национальных традициях подавалась к столу на свадьбу, как символ изобилия.Хапама готовится путем удаления внутренностей тыквы. Верх тыквы срезается, получается готовый тыквенный горшочек. Вычищаются ложкой тыквенные семечки. Часть мякоти откладывается для начинки и мелко режется.Рис для начинки предварительно варится 5 минут в соленой воде до полуготовности и после этого немного охлаждается. Фарш включает в себя отварной рис с сухофруктами, такими как рубленый миндаль, яблоко, кизил, абрикос, сливы, финики, чернослив и изюм. Фарш можно полить медом и сдобрить корицей или сахаром.
Самое значимое
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
Последние новости
Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10 В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»
Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза
Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах
Армения поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» резолюцию высказались 70 государств, «против» проголосовали 26 стран