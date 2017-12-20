// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Business Insider представил хапаму как традиционный армянский ужин на Рождество

Business Insider представил хапаму как традиционный армянский ужин на Рождество
20 декабря 2017 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Американское издание Business Insider показало, как выглядит традиционный рождественский ужин в 20 странах мира, в том числе и в Армении. В качестве армянского блюда на Рождество издание представило хапаму.

«Мы едим тыкву, именуемую хапамой, на Рождество на протяжении веков. Рождество — особенный день, так как только в этот день мы едим тыкву. Мы наполняем ее пловом — смесью риса, изюма и меда, а затем подаем с индейкой», — рассказал изданию Нарек из Армении.

Хапама — армянская фаршированная тыква. Хапама в национальных традициях подавалась к столу на свадьбу, как символ изобилия.Хапама готовится путем удаления внутренностей тыквы. Верх тыквы срезается, получается готовый тыквенный горшочек. Вычищаются ложкой тыквенные семечки. Часть мякоти откладывается для начинки и мелко режется.Рис для начинки предварительно варится 5 минут в соленой воде до полуготовности и после этого немного охлаждается. Фарш включает в себя отварной рис с сухофруктами, такими как рубленый миндаль, яблоко, кизил, абрикос, сливы, финики, чернослив и изюм. Фарш можно полить медом и сдобрить корицей или сахаром.

Ссылки по теме:
Business Insider. Mouthwatering photos show what Christmas dinner looks like in 20 countries around the world
 Самое значимое
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до ИранаThe Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
 Статьи
Пыхтите на здоровье

Грузины декриминализировали марихуанну - и что там у армян?

 Самое читаемое в разделе
Дату проведения фестиваля бороды в Армении перенесли на июль 2018 года
Армянские передовые подразделения вооружились новейшими модификациями «Иглы»
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы
В Армении сохранится дождливая погода
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10 В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»
Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза
Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах
Армения поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН Голосование по документу прошло 19 декабря в Нью-Йорке. «За» резолюцию высказались 70 государств, «против» проголосовали 26 стран