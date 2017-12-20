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Жители Армении стали жертвовать на благотворительность втрое больше

Жители Армении стали жертвовать на благотворительность втрое больше
20 декабря 2017 - 14:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Жители Армении стали отправлять больше денег на добрые дела: за год объем таких переводов в целом вырос в 2,8 раза. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив данные о переводах армянских пользователей.

На одного армянского пользователя приходится в среднем одно онлайн-пожертвование в год. Его средняя сумма выросла почти в 3 раза — до 5870 драмов. Для сравнения, средний перевод в Казахстане — 9092 драма, в России — 5935 драмов, в Белоруссии — 4209 драмов.

Сегодня через Яндекс.Кассу платежи принимают свыше 75 тысяч онлайн-площадок по всему миру, в том числе благотворительные фонды: Greenpeace, «Всемирный фонд дикой природы», «Подари жизнь», «Вера», «Милосердие», «Линия жизни» и многие другие.

В исследовании учитывались переводы с декабря 2016 по декабрь 2017 и за такой же период годом ранее через Яндекс.Кассу. Она помогает настроить на сайте прием оплаты всеми популярными способами: через электронные кошельки, с банковских карт, через мобильные и интернет-банкинги, со счетов мобильных номеров, через QR-коды, бесконтактные технологии Apple Pay и Android Pay, а также наличными через 250 тысяч точек приема платежей в России и других странах СНГ.

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