Азербайджан может стать генспонсором Федерации футбола Испании

PanARMENIAN.Net - Азербайджан, спонсировавший несколько лет назад мадридский «Атлетико», может стать генеральным спонсором Королевской испанской футбольной федерации, пишет АПА со ссылкой на As.

Отмечается, что Азербайджан, который будет генеральным спонсором организации в ближайшие 5 лет, должен выплатить испанцам 50 миллионов долларов. Но события, происходящие на политической арене, и вынесение на обсуждение вопроса поездки большинства сборных, в том числе и сборной Испании на чемпионат мира в Россию, поставило под вопрос заключение договора.

Это привело к появлению определенного беспокойства в испанской футбольной организации. Даже отложена поездка в Баку маркетингового директора федерации Висенте Касадо и спортивного директора Фернандо Йерро.

Теперь руководство федерации ждет принятия ФИФА окончательного решения в связи с ЧМ-2018 и сразу после утверждения участия сборной в мундиале постарается подписать договор. В случае заключения договора он станет самым дорогим в истории федерации.