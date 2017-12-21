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Гололед и туман на дорогах Армении: Ларс открыт

Гололед и туман на дорогах Армении: Ларс открыт
21 декабря 2017 - 10:44 AMT

PanARMENIAN.Net - 21 декабря, по состоянию на 09:30, на автодороге Артик-Алагяз в Армении местами образовался гололед. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

На дорогах Арташавана, Аштарака, Баграмяна, Масиса, Арташата и Арарата наблюдается густой туман, видимость – 10-20 м, на дорогах Армавира, Маралика и Ахуряна видимость – 30-40м.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспорта.

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