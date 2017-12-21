Гололед и туман на дорогах Армении: Ларс открыт
21 декабря 2017 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 21 декабря, по состоянию на 09:30, на автодороге Артик-Алагяз в Армении местами образовался гололед. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.
На дорогах Арташавана, Аштарака, Баграмяна, Масиса, Арташата и Арарата наблюдается густой туман, видимость – 10-20 м, на дорогах Армавира, Маралика и Ахуряна видимость – 30-40м.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в регионы на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
По данным департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспорта.
Самое значимое
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы
Partner news
Последние новости
Пайлан: Турция готовит покушения на убийства находящихся в Европе армян и алевитов Пайлан также отметил, что планирующие теракты группировки управляются из Турции
Microsoft запретила устанавливать Google Chrome на новой версии Windows 10 В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»
Глава МИД Армении обсудил карабахское урегулирование с госсекретарем Франции по иностранным делам В контексте Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС собеседники коснулись отношений Армении и Европейского союза
Ашотян: Опасно, если Баку разрешат представить карабахский конфликт в качестве религиозного По его словам, в Арцахе проживают тысячи людей, которые должны пользоваться основополагающими правами, возможностью участвовать в образовательных и других программах